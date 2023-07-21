Происшествия 21 июля 2023, 04:46 Мужчина выбросил из окна девочку в Комсомольске-на-Амуре СК завел дело на выбросившего из окна девочку жителя Комсомольска-на-Амуре РИА «Новости»

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Следственный комитет в Комсомольске-на-Амуре завел дело на мужчину, выбросившего из окна маленькую девочку. Ребенок в этом время находился под присмотром няни, сообщили на сайте регионального ведомства.

«В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пункт „в“ части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего)», — проинформировал СУ СКР.

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По версии следствия, жительница Комсомольска-на-Амуре наняла няню, к которой водила свою дочь. Няня накануне взяла ребенка и пошла в гости к соседу, где они стали распивать спиртное. В гостях девочка расплакалась, из-за чего пьяный хозяин выкинул ее с балкона третьего этажа.

Ребенка доставили в больницу, ему оказывается необходимая помощь. Решается вопрос о заключении мужчины под стражу. Также инициирована проверка по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего в отношении матери и няни.

Ранее сообщалось, что в Дзержинске Ротвейлер набросился на четырехлетнего мальчика на берегу Большого карьера. У ребенка диагностировали рану верхней трети правого предплечья.