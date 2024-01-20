Происшествия 20 января 2024, 16:03 Мужчина в военной форме устроил дебош на рейсе Москва — Челябинск Пассажиры авиарейса Москва — Челябинск заявили о скандале с военным на борту РИА «Новости»

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Полиция аэропорта Челябинска задержала мужчину в военной форме, устроившего скандал на борту прилетевшего из Москвы самолета. Об этом пассажиры рейса рассказали журналистам редакции 74.Ru.

Собеседники заявили, что дебошир оскорблял женщин и проводниц, заявляя об их продажном поведении. Когда самолет приземлился в аэропорту Челябинска, мужчину передали в руки правоохранителям. По словам одного из пассажиров, на борту самолета было много людей в военной форме. Один из них вез огромного плюшевого медведя.

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По данным издания, в пресс-службе Управления транспортной полиции по УрФО подтвердили факт скандала на борту, но не стали его комментировать.

Ранее вылетевший из Сургута в Москву пассажирский самолет экстренно сел в Перми. Оказалось, что такое решение командир судна принял из-за агрессивного мужчины на борту.