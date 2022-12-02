02 декабря 2022, 15:33
Мужчина во время ссоры убил отчима ножом в Ростовской области
В городе Волгодонске Ростовской области правоохранители задержали 26-летнего мужчину, который подозревается в убийстве отчима. Об этом написал сайт rostovgazeta.ru.
Как сообщили в УСКР по региону, во время распития алкогольных напитков с отчимом подозреваемый из-за чего-то рассердился, схватил нож и несколько раз ударил им оппонента. Мужчина скончался на месте происшествия.
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Злоумышленник попытался сбежать, однако его задержали на следующий день. По факту случившегося заведено уголовное дело.
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Убийства
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