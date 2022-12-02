Происшествия 02 декабря 2022, 15:33 Мужчина во время ссоры убил отчима ножом в Ростовской области

Читать 360tv в

В городе Волгодонске Ростовской области правоохранители задержали 26-летнего мужчину, который подозревается в убийстве отчима. Об этом написал сайт rostovgazeta.ru.

Как сообщили в УСКР по региону, во время распития алкогольных напитков с отчимом подозреваемый из-за чего-то рассердился, схватил нож и несколько раз ударил им оппонента. Мужчина скончался на месте происшествия.

Реклама

Злоумышленник попытался сбежать, однако его задержали на следующий день. По факту случившегося заведено уголовное дело.

Реклама