Мужчина во Владимирской области угнал машину, чтобы поехать за водкой

Мужчина попал в ДТП и разбил машину. Позже выяснилось, что он угнал машину своего руководителя. Тому стало нехорошо, и его госпитализировали. Мужчина воспользовался этим, чтобы поехать на чужой машине за водкой, и попал в аварию.

На него завели уголовное дело, которое уже направлено в суд.