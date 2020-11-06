06 ноября 2020, 15:18
Мужчина во Владимирской области угнал машину, чтобы поехать за водкой
Пьяного водителя задержали во Владимирской области. В итоге выяснилось, что это не его машина. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.
Мужчина попал в ДТП и разбил машину. Позже выяснилось, что он угнал машину своего руководителя. Тому стало нехорошо, и его госпитализировали. Мужчина воспользовался этим, чтобы поехать на чужой машине за водкой, и попал в аварию.
На него завели уголовное дело, которое уже направлено в суд.