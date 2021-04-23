Мужчина в Забайкалье выстрелил в девятилетнюю девочку из ружья

В городе Нерчинске в Забайкалье мужчина выстрелил из ружья в девятилетнюю девочку. Ребенка с ранением госпитализировали. Подозреваемого в преступлении 45-летнего местного жителя задержали, сообщили в пресс-службе краевого управления СК РФ.

Мужчину задержали в четверг, 22 апреля. Завели дело по статье о покушении на убийство малолетнего. После поступления сообщений правоохранители незамедлительно выехали на место происшествия.

«В ходе обысков у подозреваемого изъято незаконно хранящееся мелкокалиберное охотничье ружье. В ходе допроса подозреваемый дал признательные показания», — сообщили в ведомстве.

Девочку с огнестрельным ранением ноги госпитализировали в больницу Читы. Следователи запросили данные о ее медицинском диагнозе. Расследование дела продолжается и находится на контроле управления СК по Забайкалью. Обстоятельства устанавливаются.

Житель Дзержинска на прошлой неделе открыл стрельбу по подросткам, которые играли в футбол. Он стрелял из пневматической винтовки, в результате один из мальчиков был ранен. Стрелок заявил полицейским, что дети мешали ему, потому что сильно шумели.