Происшествия 25 августа 2023, 04:44 Мужчина в трусах и с сайгой спугнул украинских диверсантов на побережье Крыма Shot: украинскую ДРГ в Крыму спугнул мужчина в трусах и с сайгой РИА «Новости»

Читать 360tv в

Мужчина в трусах и с сайгой в руках спугнул украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) на западном побережье Крыма. Одеваясь на ходу, ре намеревался прогнать диверсантов, устроивших фотосессию. Видеозапись с камеры наблюдения опубликовал Telegram-канал Shot.

Догнать разведчиков у мужчины не получилось, они ретировались на лодке обратно в море. Далеко уйти им не дали российские силовики, четыре лодки с 20 диверсантами расстреляли у мыса Тарханкут. Диверсанты были вооружены американскими винтовками М4 и пулеметом.

Реклама

Ранее Shot сообщал, что неизвестные высадились на сушу недалеко от кемпинга Оленевка и повесили на один из домиков украинский флаг. Диверсанты сфотографировались на фоне флага и открыли пальбу по спящим людям. По данным Telegram-канала, никто из отдыхающих в кемпинге не пострадал.