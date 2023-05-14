Эксклюзив 14 мая 2023, 21:15 Мужчина в трусах и с лопатой угнал скорую в Карелии Источник «360»: полуголый мужчина угнал стоявшую во дворе скорую в Карелии

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В Карелии полураздетый мужчина, вооружившись лопатой, угнал машину скорой помощи. Об этом сообщил источник «360».

Угон неизвестный совершил 12 мая в Питкяранте. На скорой мужчина, на котором были надеты только трусы, устроил три ДТП и в итоге влетел в дерево.

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Очевидцы рассказали «360», что после этого дебошира задержали полицейские. Просто так сотрудникам правоохранительных органов неизвестный не сдался, попытавшись сбежать.

По данным источника, угонщиком стал человек, страдающий психическим заболеванием. Официально эти данные не подтвердили, как и сведения о странном ДТП.

Ранее в Ленинградской области сотрудники полиции задержали двух жителей поселка Плоское за угон автомобиля. Мужчины угнали отечественную машину в поселке Плоское и оставили ее неподалеку от населенного пункта.