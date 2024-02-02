Происшествия 02 февраля 2024, 10:44 Мужчина в Тюменской области выстрелил в пенсионера во время охоты на бобров Shot: пенсионеру в Тюменской области выстрелили в живот во время охоты на бобров РИА «Новости»

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Нефтяник из Тюмени выстрелил из ружья пенсионеру в живот во время охоты на бобров в деревне Решетниково. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Мужчина, искавший бобровые хатки, был вооружен карабином «Сайга-223» для промысловой и любительской охоты. Однако вместо грызуна он выстрелил в находившегося поблизости 63-летнего пенсионера.

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Правоохранители задержали охотника и возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство. Пострадавшего с ранением брюшной полости срочно госпитализировали. Полицейские выяснили, что нефтяник использовал незарегистрированное оружие.

Ранее в Чехове охотник случайно выстрелил в пожилую соседку, когда проверял прицел нового ружья. Женщина получила ранение в голову, но выжила. Врачи считают, что из-за травмы она может частично лишиться зрения.