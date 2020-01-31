Подозреваемый был задержан в Нефтеюганске. Деньги, по его словам, он потратил на развлечения. Во время обыска у него дома нашли 18 бирок разных ювелирных изделий.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный в особо крупном размере». Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.