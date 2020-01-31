31 января 2020, 13:53
Мужчина в Тюмени напал с ножом на ювелирный салон — видео
Мужчина ограбил ювелирный салон в Тюменской области. Он угрожал ножом продавцу и похитил драгоценностей на сумму более миллиона рублей. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на региональное УМВД.
Подозреваемый был задержан в Нефтеюганске. Деньги, по его словам, он потратил на развлечения. Во время обыска у него дома нашли 18 бирок разных ювелирных изделий.
Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный в особо крупном размере». Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.