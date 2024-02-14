Происшествия 14 февраля 2024, 10:53 Мужчина в Сургуте впал в кому после игры на компьютере Мужчина в Сургуте впал в кому после многочасовой игры на компьютере РИА «Новости»

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Житель Сургута 14 февраля впал в кому после того, как много часов провел за компьютером, играя в видеоигры. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на городскую станцию скорой медицинской помощи.

В среду утром медикам поступил звонок от молодого человека, заявившего, что его отец потерял сознание. Оказалось, что мужчина до трех часов ночи играл в компьютерные игры. Вскоре у него разболелась голова, началась рвота, сопровождавшаяся судорогами. Родственники не смогли привести его в чувства.

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Вскоре глава семьи впал в кому, его отправили в реанимацию. Медики оценивают состояние пациента как стабильно тяжелое. Пациенту пока не поставили точный диагноз.

Ранее в Выборге трехлетний мальчик перепутал лимонад и выпил водку вместо освежающего напитка. Ребенок впал в кому, его госпитализировали.