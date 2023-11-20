Эксклюзив 20 ноября 2023, 13:52 Мужчина в шутку сообщил о захвате заложников на северо-востоке Москвы Мужчина в шутку сообщил о захвате заложников на Алтуфьевском шоссе в Москве РИА «Новости»

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В полицию поступило сообщение о том, что в жилом здании на Алтуфьевском шоссе в Москве неизвестный захватил заложников. Подозреваемого задержали. Он заявил, что это была шутка. Об этом сообщил «360» информированный источник.

По данным источника, на место происшествия прибыли два наряда полиции. Злоумышленника задержали и доставили в отдел ОВД. Он заявил, что все произошедшее было неудачной шуткой.

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Еще одного шутника недавно задержали в аэропорту Шереметьево. Мужчина сообщил бортпроводникам рейса Гуанчжоу — Москва о том, что на поясе под футболкой у него спрятана бомба. Он вел себя агрессивно и не реагировал на замечания экипажа. Вызванные сотрудники полиции выяснили, что пассажир авиарейса был пьян. Однако никаких взрывных устройств при нем обнаружено не было. В отношении дебошира составили административный протокол.