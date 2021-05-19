Мужчина в Сербии выстрелил в яблоко из гранатомета, чтобы впечатлить невесту

Житель Сербии решил выстрелить на своей свадьбе по яблоку на шесте из гранатомета и нечаянно попал в соседский дом. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

По данным издания «ПолитЭксперт», стрелять в яблоко — обычная свадебная традиция в Сербии. Но в этом случае мужчина решил выстрелить из гранатомета, чтобы произвести впечатление на невесту.

В результате он случайно попал в дом соседей. Есть ли пострадавшие — пока не известно.