20 мая 2021, 14:18
Мужчина в Санкт-Петербурге расплатился чужой картой. Теперь он под следствием
Заведено уголовное дело на мужчину, который расплатился в магазине чужой банковской картой в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило РИА ФАН.
Уточняется, что он нашел визитницу в подъезде жилого дома. После этого он пошел в магазин и потратил с карты 2500 рублей.
Владелец карты написал заявление в полицию, когда увидел, что кто-то расплатился его деньгами. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленник задержан, он признал вину.