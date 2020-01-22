22 января 2020, 22:22
Мужчина в Ростове вынес соседей из горящего здания
В среду, 22 января в Ростове Молодой человек по имени Дмитрий Перлович помог нескольким пенсионерам выбраться из горящего дома. Об этом сообщила радиостанция «Комсомольская правда».
30-летний ростовчанин, проживающий в сгоревшем доме, сначала услышал странный хлопок и ощутил явный запах гари. После он быстро вывел семью из дома, однако вместо того, чтобы уйти с родными, Дмитрий решил помочь жителям дома, которые жили на втором этаже и звали на помощь.
К этому времени пламя уже охватило весь дом, и люди были отрезаны от выходов. При этом спасательная бригада только находилась в пути. Молодой человек притащил со двора деревянную лестницу, приставил ее к окну и вытащил сначала пенсионера на спине, после чего вернулся и спас бабушку из другой квартиры.
Соседи теперь ходят попросить у местных властей награду для Дмитрия.