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    18 февраля 2021, 12:30

    Мужчина в Пушкино попытался сжечь двух женщин

    Гора Орлов

    В Подмосковье мужчина пытался сжечь двух женщин и ребенка. Женщинам удалось сбежать через окно.

    В подмосковном Пушкино житель одной из среднеазиатских стран пытался сжечь двух женщин и ребенка, сообщил официальный Теlеgrаm-канал РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД.

    По данным полиции, 21 января он залез в комнату к двум женщинам, заставил их связать друг другу руки, запер и поджег дом. Вместе с девушками в комнате находился маленький ребенок. Женщинам удалось вылезти через окно.

    54-летний подозреваемый задержан на месте.