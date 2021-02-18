Мужчина в Пушкино попытался сжечь двух женщин

В Подмосковье мужчина пытался сжечь двух женщин и ребенка. Женщинам удалось сбежать через окно.

В подмосковном Пушкино житель одной из среднеазиатских стран пытался сжечь двух женщин и ребенка, сообщил официальный Теlеgrаm-канал РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД.

По данным полиции, 21 января он залез в комнату к двум женщинам, заставил их связать друг другу руки, запер и поджег дом. Вместе с девушками в комнате находился маленький ребенок. Женщинам удалось вылезти через окно.

54-летний подозреваемый задержан на месте.