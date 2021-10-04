Мужчина в Петербурге избил женщину из-за отказа продолжить знакомство

В Петербурге правоохранители задержали мужчину, который напал на женщину после отказа продолжить знакомство. Об этом рассказали в ГУМВД по региону и добавили, что пострадавшая доставлена в больницу с переломами носа и руки.

Сообщение о происшествии поступило в полицию рано утром в понедельник. Как уточнило «РИА Новости», женщина познакомилась с нападавшим примерно месяц назад на одном из сайтов знакомств, и потом решила встретиться с ним в реале.

«После первого свидания женщина не захотела продолжать общение и, не смотря на настойчивость ухажера, ответила категорическим отказом. Результатом стало утреннее нападение», — добавили в ведомстве.

Мужчина посадил женщину в свою машину и попытался увезти. В Курортном районе на Приморском шоссе ей удалось выбраться из автомобиля, закрыться в туалете на заправке и попросить персонал срочно позвонить в полицию. Злоумышленник после этого скрылся, но его нашли и задержали. Сейчас женщина находится в больнице, ей оказывают помощь медики.

Накануне нападение произошло в одной из школ Красноярска. Неизвестный распылил в лицо охраннику учебного заведения газовый баллончик. Пострадал сам сотрудник и стоявшая рядом с ним женщина, обоим потребовалась медицинская помощь.