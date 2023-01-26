Происшествия 26 января 2023, 16:44 Мужчина в Нижегородской области поджег дом с тремя дочерьми, чтобы отомстить бывшей жене

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В Нижегородской области задержали мужчину, который пытался сжечь дом с тремя дочерьми в нем. Об этом сообщила Lenta.ru.

Супруги развелись около четырех лет назад, но мужчина не смирился с разводом и продолжал терроризировать бывшую жену. Как уточнило ИА Nation News, придя к ней в очередной раз, он застал дома только свои троих дочерей. Но девочки не пустили горе-отца, поэтому он облил дом бензином и поджег его.

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Детям удалось выбраться из горящего здания. А поджигателя задержали, он объяснил свой поступок тем, что хотел отомстить бывшей жене. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.