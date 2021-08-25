Мужчина в неадекватном состоянии разбил машину скорой в Петербурге

В Санкт-Петербурге мужчина во время ссоры с отцом выбежал из дома и, увидев машину скорой помощи, начал бить руками по ее стеклу. В результате он получил ранения плеча и руки. Об этом рассказали «Невские новости».

В экстренных службах отметили, что 26-летний петербуржец имеет психическое расстройство, которое носит симптомы шизофрении. Периодически он проходит лечение в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Уточняется, что родственники мужчины вызвали скорую на дом из-за очередного инцидента. Когда медики прибыли на место, он выбежал из квартиры абсолютно голым и начал бить по стеклу служебной машины. Прибывшие на место сотрудники полиции утихомирили хулигана.