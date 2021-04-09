Мужчина в наушниках погиб под колесами электрички в Таганроге

Мужчина в Таганроге умер под колесами электрички. В момент происшествия он был в наушниках и не услышал поезда рядом. Об этом сообщил «Царьград».

Мужчина 59-лет умер на перегоне перегоне Таганрог — Морская. Он решил перейти железнодорожные пути в не отведенном для этого месте. Из-за наушников он не услышал звук приближающегося поезда, и его сбила электричка, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по СКФО.

Машинист пытался экстренно затормозить и сигналить, но тормозной путь оказался слишком большим. Следователи выясняют продробности случившегося.