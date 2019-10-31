Мужчина в Москве открыл стрельбу. Его увезли с сердечным приступом

Около автомойки на 49-м километре МКАД двое мужчин затеяли ссору с ружьем. Стрелявшему неожиданно стало плохо. Об этом «360» сообщили в пресс-службе МВД.

В 20:30 по московскому времени, на 49-м километре МКАД произошел конфликт между двумя мужчинами. Один из них вытащил травматический пистолет и стал из него стрелять.

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Стрелявшему неожиданно стало плохо с сердцем, и он был направлен в медучреждение. Другой пострадавший также находится в больнице из-за полученных травм от травматического оружия.

Участники инцидента были установлены, они будут опрошены, и по результатам будет вынесено решение о возбуждении дела, сообщили в пресс-службе МВД.

Ранее стало известно, что группа неизвестных, вооруженных пистолетами и топорами напали на мужчину возле автосалона на юге Москвы и отняли у него 10 миллионов рублей. Инцидент произошел на 29 километре МКАД.