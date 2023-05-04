Происшествия 04 мая 2023, 11:10 Мужчина в Москве угнал Lamborghini за 12 миллионов рублей и попался в тот же день МВД: полиция за несколько часов поймала угонщика Lamborghini Murcielago в Москве

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В Москве 28-летний приезжий угнал с охраняемой стоянки Lamborghini Murcielago стоимостью более 12 миллионов рублей. Столичные полицейские поймали его всего за несколько часов, сообщили в Telegram-канале «МВД Медиа».

Оказалось, мужчина предъявил охраннику фальшивое свидетельство о регистрации автомобиля, погрузил спорткар на эвакуатор и увез. В дальнейшем угонщик собирался продать машину, но его планам помешали правоохранители. Иномарку нашли в Московской области, а мужчину задержали в торговом центре на Хорошевском шоссе. Сейчас он находится под стражей.

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Следователи возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере (часть 4 статьи 158 УК РФ). Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы. Автомобиль вернули владельцу.

Угон, обернувшийся фиаско, попал на камеру видеонаблюдения.

В конце апреля СМИ писали о еще одном неудачливом угонщике в Челябинске. Пьяный мужчина решил забавы ради украсть грузовик, но машина застряла при выезде на трассу. Тогда он взломал замок чужой легковушки и попытался завести мотор, соединив провода, но все закончилось травмой руки.