Мужчина в Москве пришел на свидание к девушке домой и обокрал ее соседей

Мужчина пришел на свидание домой к девушке, с которой познакомился в интернете, но не смог найти нужную квартиру и обокрал ее соседей, передала «Вечерняя Москва». Об этом рассказали в пресс-службе УВД по ЮВАО.

По версии полицейских, 29-летний молодой человек познакомился с девушкой в интернете, после чего она пригласила его к себе домой и дала адрес. Придя в назначенное время, молодой человек не смог найти ее квартиру, а сама девушка перестала выходить на связь. Тогда он заметил приоткрытую дверь в другую квартиру и забрал из прихожей сумку, из которой вытащил телефон и деньги.

Сумма ущерба составила 18 тысяч рублей. Подозреваемого задержали и отпустили под подписку о невыезде.