Мужчина в маске Гая Фокса попытался ограбить банк в Чебоксарах

По данным информагентства, вчера днем грабитель пришел в банковское отделение на проспекте Максима Горького и потребовал у кассира денег, пригрозив ей предметом, похожим на нож.

На кадрах видно, что злоумышленник в белой маске Гая Фокса хватает одну из сотрудниц банка и куда-то уводит ее.

«Дни.ру» рассказали, что преступнику не удалось довести задуманное до конца по независящим от него обстоятельствам. Правоохранители устанавливают личность мужчины.