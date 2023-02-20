20 февраля 2023, 11:47
Мужчина в маске домогался до 15-летней девочки в Екатеринбурге
В Екатеринбурге мать 15-летней девочки обратилась в полицию, после того как к школьнице на улице пытался приставать мужчина в маске. Об этом написал сайт tagilcity.ru со ссылкой на УМВД по городу.
В ведомстве рассказали, что неизвестный подошел к девочке недалеко от школы, обхватил ее одной рукой за бедро, а другой — за ягодицу. После того, как школьница закричала, злоумышленник растерялся и убежал.
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На нем была надета черная маска и капюшон. По факту случившегося проводится проверка.
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Екатеринбург
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