Мужчина в Ленобласти повредил ноги во время приземления с парашютам

Следственный отдел Петербурга инициировал проведение проверки после того, как мужчина травмировался из-за прыжка с паращютом. Об этом рассказали «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Инцидент произошел 2 мая, когда мужчина 36 лет без подстраховки прыгнул с легкомоторного самолета. Когда он преземлился, сломал ногу. Мужчину пришлось срочно госпитализировать.

Пострадаший незадолго до этого прошел обучение в летной школе, где изучил теорию. Он был допущен до сдачи экзаменов.