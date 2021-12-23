Мужчина в Красноярске избил свою сожительницу и угрожал выбросить ее из окна

Один из жителей Красноярска избил свою подругу в квартире и угрожал выбросить ее из окна. Ее крики услышали очевидцы, которые засняли происходящее на видео.

По информации «ТВК Красноярск», конфликт произошел ночью 23 декабря по адресу улица Красноярский рабочий, 183а.

«Крики стояли на весь двор. Он бил ее минут 10. Потом прохожий подошел к окну, начал разговаривать с мужчиной. А тот затащил ее в квартиру и продолжил бить еще минут пять», — рассказали свидетели происшествия.

По их словам, позже мужчина начал грозиться тем, что скинет девушку с окна, а после сказал, что женится на ней. Полицейские приехали достаточно быстро — через 15 минут. На месте они пробыли около часа, а потом увезли агрессора в отделение.

В полиции изданию подтвердили, что мужчина в возрасте 27 лет травмировал 24-летнюю девушку, которая уже отправилась на судебно-медицинскую экспертизу, правоохранители начали проверку.