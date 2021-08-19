Мужчина в костюме гусара с саблей распугал прохожих в Петербурге

Мужчина в костюме гусара размахивал саблей посреди улицы в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на соцсети.

В руках у мужчины была авоська и открытая бутылка. Судя по видео, он был пьян.

При этом дебошир кричал: «Я вам всем покажу, русские!», а прохожие отходили от него в сторону.

Ранее московский школьник, который решил попробовать себя в качестве пранкера и записал ролик с нападением на торговку овощами, теперь собирается снять новое видео.