Эксклюзив 09 декабря 2023, 17:53 Мужчина в костюме Деда Мороза оставил странную коробку под дверью военкора в Москве Источник «360»: мужчина положил под дверь военкора странную посылку в Москве РИА «Новости»

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Неизвестный мужчина в костюме Деда Мороза поставил подозрительную коробку под двери квартиры военкора на юге Москвы. Об этом сообщил источник «360».

По данным источника, пакет оставили в доме 38 на улице Шаболовка в Донском районе столицы. Сверток положили на третьем этаже.

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На месте происшествия работают специальные службы. Сотрудники полиции оцепили периметр и ожидают оперативную группу. Подробности произошедшего уточняются. Официально эти данные пока не подтвердили.

Ранее в середине ноября в Свердловской области задержали подозреваемого в шантаже жителя Первоуральска, которому под дверь подбросили гроб с головой свиньи.