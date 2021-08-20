Мужчина в компании розоволосой девушки напал на администратора сауны в Петербурге

Администратор сауны в Санкт-Петербурге обратилась в полицию с заявлением о разбойном нападении. По ее словам, в ночь на 20 августа в заведение вломился неизвестный с розоволосой девушкой и угрожал ножом в надежде получить деньги. Об этом рассказали «Невские новости».

Злоумышленник нанес несколько ножевых ранений 40-летней потерпевшей. После чего он отобрал у администратора 20 тысяч рублей и скрылся со спутницей в неизвестном направлении.

Женщину с ножевыми ранениями доставили в госпиталь. У нее нашли открытую рану волосистой части головы, раны лица, раны в области правого предплечья и в области правой кисти. В настоящий момент полиция разыскивает преступника.