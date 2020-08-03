Мужчина в Калининграде пять раз протаранил стену кафе из-за ссоры с его владелицей

Мужчина в Калининграде пять раз врезался в стену кафе на машине. Причиной такого поведения стала ссора с владелицей заведения.

Об этом сообщила пресс-служба МВД Калининградской области.

«Установлено, что в вечернее время 33-летний житель одного из поселков на принадлежащем ему автомобиле не менее пяти раз протаранил стену кафе-бара», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, проломив стену, он продолжил крушить имущество уже внутри помещения. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД установили, что мужчина был пьян. На данный момент сумму ущерба оценили в 200 тысяч рублей.

В ведомстве сообщили, что конфликт между жителем и 47-летней бизнесвумен длится уже несколько лет. Три года назад дебошир уже покушался на ее имущество. Тогда он выплатил компенсацию.

«Возбуждено уголовное дело по части „Умышленные уничтожение или повреждение имущества“», — рассказали в МВД.

Мужчине грозит до двух лет тюрьмы. Сотрудники полиции продолжают выяснять все причины произошедшего.

На днях в Санкт-Петербурге машина каршеринга протаранила четыре автомобиля. Предположительно, водитель перепутал педали и нажал газ вместо тормоза.