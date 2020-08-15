Мужчина в форме курьера ударил ножом пассажира автобуса в Москве

Пассажир автобуса на Дмитровском шоссе получил два удара ножом от молодого человека в форме курьера. Пострадавшего забрала скорая помощь, сообщил источник «360» в правоохранительных органах.

«Я ехал в одном автобусе с мужчиной, которого ударили ножом. Автобус остановился, и мужчина стал заталкивать в него молодого человека с остановки. Он одет в зеленую куртку доставщика», — рассказал «360» очевидец происшествия.

Парень с остановки вырвался и дважды ударил ножом мужчину в автобусе. Тот упал, и автобус начал закрывать двери.

«Тогда пассажиры крикнули водителю, чтобы он остановил движение. Все вышли на улицу, вызвали скорую помощь. Парень в форме доставщика не пытался скрыться, он и сейчас сидит на остановке в наручниках, уже приехала полиция», — поделился очевидец.

Еще один пассажир автобуса уточнил, что на остановке в момент инцидента стоял не один парень в зеленой форме доставщиков, а несколько — трое или четверо. До происшествия в автобусе было тихо, никто не кричал и не ругался. Парням, по словам очевидца, от 28 до 32 лет.

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