Эксклюзив 19 июля 2023, 13:36 Мужчина в Екатеринбурге жестко избил женщину Жестокое избиение женщины в Екатеринбурге попало на видео

Читать 360tv в

В Екатеринбурге мужчина жестко избил женщину рядом с одним из жилых домов. Видео появилось в распоряжении «360».

На кадрах видно, что с первых секунд встречи мужчина вел себя агрессивно. Обменявшись с женщиной несколькими репликами, он ударами повалил ее на землю и начал избивать.

Реклама

Что стало причиной конфликта, неизвестно. После того как мужчина уехал, жильцы дома вышли на улицу и предложили помощь пострадавшей. Ее точное состояние на данный момент не уточняется.

Проверку по факту происшествия начали в отделе полиции № 10 Железнодорожного района Екатеринбурга, сообщили «360» в пресс-службе регионального МВД. Полицейские установят обстоятельства ЧП, по результатам примут обоснованное процессуальное решение.

В начале июля в Екатеринбурге жертвой агрессивного мужчины также стала женщина. Он избил ее прямо во дворе дома из-за сломанного телефона.