Мужчина в Екатеринбурге помочился на ребенка в трамвае. Видео

В Екатеринбурге мужчина решил справить нужду прямо в трамвае. Пассажир на глазах у всех помочился прямо на маленькую девочку. Видео, снятое очевидцем, появилось в распоряжении «360».

Все произошло накануне вечером в трамвае № 27. На кадрах можно заметить, как мужчина, занявший место в трамвае, начинает мочиться прямо на сиденье спереди. Это мокрое место занимает маленькая девочка. Но ее тут же поднимает мать и просит не смотреть на неадекватного пассажира.

На следующих кадрах дебошира уже выгоняют из трамвая. Он оказывается на улице и идет в сторону остановки, пошатываясь. Чем для него закончилась история, неизвестно.

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