Мужчина в черном похитил у петербурженки смартфон на кладбище

Неизвестный мужчина ограбил жительницу Санкт-Петербурга на территории Богословского кладбища, рассказало РИА ФАН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Женщина сообщила о случившемся сотрудникам полиции. Она расскала, что нападение произошло в темное время суток. Заявительница описала грабителя как худого мужчину среднего роста, одетого во все черное.

Злоумышленник применил к ней силу и похитил личное имущество. Он забрал у пострадавшей сумку, наушники и смартфон. В целом ущерб был оценен в семь тысяч рублей.