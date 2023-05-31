Эксклюзив 31 мая 2023, 14:48 Мужчина в Балашихе напал на девочек, вооружившись парфюмом Росгвардия задержала в Балашихе мужчину, который прыснул в подростков парфюмом

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Возле магазина в Балашихе мужчина прыснул в подростков концентрированным парфюмом. У одной из девочек началась аллергическая реакция. Сотрудники Балашихинского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области схватили нападавшего.

Он встретил двух школьниц у магазина на улице Свердлова. Одной 35-летний мужчина прыснул прямо в лицо, другой сбоку, но у нее началась аллергическая реакция — отекли руки и шея. Мужчина вошел в здание, а задыхающиеся девочки позвали на помощь. Работники магазина вызвали врачей и нажали на тревожную кнопку.

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Сотрудница торговой точки сказала росгвардейцам, что все произошло на ее глазах — неизвестный распылил в девочек едкое вещество. Нарушителя схватили неподалеку и увезли в отдел полиции. «Оружием» оказалась концентрированная парфюмерная вода. Правоохранители начали проверку.

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