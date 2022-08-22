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    22 августа 2022, 13:35

    Мужчина утонул во время рыбалки в Оренбургской области

    Оксана Лавнюженко

    В Соль-Илецком городском округе Оренбургской области спасатели извлекли из реки Илек тело утонувшего рыбака. Об этом написал сайт 56orb.ru.

    Как уточнили в областном департаменте пожарной безопасности и гражданской защиты населения, мужчина 1959 года рождения отдыхал на водоеме, не оборудованном для купания.

    Правоохранители не в первый раз фиксируют гибель человека на реке Илек. Ранее здесь был найден труп взрослого, а также двух девочек 12 и 15 лет.

    Администрацию города обязали обустроить пляжи для населения.