Мужчина утонул во время рыбалки в Оренбургской области

В Соль-Илецком городском округе Оренбургской области спасатели извлекли из реки Илек тело утонувшего рыбака. Об этом написал сайт 56orb.ru.

Как уточнили в областном департаменте пожарной безопасности и гражданской защиты населения, мужчина 1959 года рождения отдыхал на водоеме, не оборудованном для купания.

Правоохранители не в первый раз фиксируют гибель человека на реке Илек. Ранее здесь был найден труп взрослого, а также двух девочек 12 и 15 лет.

Администрацию города обязали обустроить пляжи для населения.