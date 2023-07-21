Эксклюзив 21 июля 2023, 19:59 Мужчина утонул во время купания в Зеленограде Источник «360»: мужчина утонул в Дунькином пруду в Зеленограде РИА «Новости»

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Мужчина утонул во время отдыха на Дунькином пруду в Зеленограде. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.

По словам местных жителей, в водоеме пропали три человека. По предварительным данным, двое мужчин пытались спасти знакомого, который не смог самостоятельно выбраться из воды. В итоге один из них утонул. Его тело обнаружили в 10 метрах от берега.

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На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб. В настоящее время они ищут остальных пропавших. Обстоятельства происшествия уточняются.