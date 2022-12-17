Эксклюзив 17 декабря 2022, 23:13 Мужчина утонул в реке на северо-западе Москвы Источник «360»: водолазы подняли тело мужчины, утонувшего в реке на северо-западе Москвы РИА «Новости»

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Трагедия произошла на реке в северо-западной части Москвы, мужчина провалился под лед. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.

Происшествие произошло по адресу: Одинцовская улица, 24с1. На место прибыли спасатели, которые вызвали водолазов.

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Со дна руки подняли тело мужчины, правоохранители устанавливают его личность.

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В начале декабря спасатели извлекли из водоема в Рудянском районе Волгоградской области тело мужчины, утонувшего во время рыбалки. Погибшему было 77 лет, близкие обеспокоились его длительным отсутствием.

Сотрудники экстренных служб обнаружили на берегу реки его автомобиль, а после этого и верхнюю одежду.