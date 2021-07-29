Мужчина утонул в реке Иня в Новосибирской области

Трагедия произошла 26 июля у деревни Издревая в Новосибирской области. Мужчина 60 лет утонул на глазах у своей племянницы из Алтайского края, сообщил «Царьград».

Установлено, что погибший вместе с родными отдыхал на берегу реки Иня. Мужчина решил искупаться и пошел в воду один. После этого он так и не выплыл. Отдыхавшие с ним родственники обратились за помощью к спасателям.

Водолазы искали мужчину на протяжении двух дней. В среду, 28 июля, тело погибшего достали из воды. В настоящий момент следователи проводят проверку и устанавливают причины гибели.