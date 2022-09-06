Мужчина утонул в пруду в Челябинской области | 360°

Происшествия 06 сентября 2022, 18:33 Поделиться Telegram

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Viber Мужчина утонул в пруду в Челябинской области

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Житель Челябинской области утонул в пруду Усть-Катава. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу Поисково-спасательной службы региона.

По данным ведомства, мужчина находился на моторной лодке с другом. Лодка перевернулась, и он не смог доплыть до берега.

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«Мужчину искали всем городом. Береговую линию и акваторию пруда обследовали сотрудники местной пожарной охраны, полиции и спасатели. На лодках вышли родственники и добровольцы», — рассказали в службе.

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Тело нашли на глубине в три метра. Мужчины были без спасательных жилетов. Правоохранители выясняют остальные подробности происшествия.

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