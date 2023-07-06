Происшествия 06 июля 2023, 17:12 Мужчина утонул в пруду на северо-востоке Москвы Shot: мужчина утонул в Капустинском пруду в районе Свиблово на северо-востоке Москвы Управа района Свиблово

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Москвич, спасаясь от жары, решил искупаться в Капустинском пруду в районе Свиблово и утонул. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации в соцсетях, двое мужчин решили устроить заплыв и попытались пересечь водоем, однако один из них, достигнув середины пруда, начал тонуть. Он позвал на помощь, однако спасти его не удалось.

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Прибывшие на место происшествия водолазы подняли тело с четырехметровой глубины. По предварительным данным, мужчина был пьян.

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