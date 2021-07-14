14 июля 2021, 20:00
Мужчина утонул в озере под Новосибирском
Молодой человек утонул в озере Старица в Новосибирске. Об этом сообщил телеканал «Царьград».
О произошедшем в экстренные службы сообщили свидетели. Тело мужчины нашли примерно за 30 минут. Причины, по которым он утонул, пока неизвестно.
Правоохранители проведут проверку и выяснят все обстоятельства случившегося.
Ранее в Волгоградской области 16-летний подросток утонул в пруду. Парень отдыхал в компании подростков возле хутора Недоступов. Во время купания он внезапно ушел под воду.