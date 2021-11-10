Мужчина утонул в Нижегородской области

В Нижегородской области пьяный мужчина попытался перейти вброд реку Усту, однако не справился с течением и утонул. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МЧС по Нижегородской области.

Ситуация произошла неподалеку от поселка Атазик в населенном пункте Арья Уренского района. Погибшим оказался 69-летний житель области. Его тело из реки достали спасатели. Очевидцы рассказали, что погибший попытался перебраться вброд через реку. Тело передали на экспертизу.