Происшествия 16 августа 2023, 12:26 Мужчина утонул в фонтане в центре Екатеринбурга Тело утонувшего мужчины нашли в фонтане «Каменный цветок» в центре Екатеринбурга РИА «Новости»

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В фонтане «Каменный цветок» в центре Екатеринбурга нашли труп мужчины. Погибший утонул, сообщило Ura.ru.

По предварительной информации, смерть не носит криминального характера — на теле погибшего не обнаружили никаких травм.

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Правоохранительные органы начали проверку по факту произошедшего. Труп отправили на судебно-медицинскую экспертизу.

Известно, что погибший — местный житель. Ему было 25 лет.

Ранее в Тихвинском районе Ленинградской области обнаружили тело пожилого мужчины в одном из ручьев. Правоохранители выявили в его смерти криминальный подтекст. Одной из версий смерти назвали убийство.

Прохожие увидели труп утонувшего мужчины в водоеме около Сходненского деривационного канала в районе Тушино. Точные подробности его гибели пока уточняются, идет следствие.