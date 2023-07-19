Происшествия 19 июля 2023, 12:24 Мужчина устроил взрыв в отделении банка в Петербурге «Фонтанка»: в Петербурге мужчина устроил подрыв банкомата, но денег не получил РИА «Новости»

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Петербургская полиция начала поиски злоумышленника, взорвавшего банкомат в отделении Сбербанка в Колпине. По данным «Фонтанки», преступник сделал это при помощи устройства, похожего на трубку, вероятно начиненную пиротехнической смесью.

ЧП произошло в ночь на 19 июля в зоне самообслуживания отделения банка. По информации издания, изучившего кадры с места преступления, преступник положил взрывное устройство между банкоматом и стеной, затем поджег эту «трубку».

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Деньги в итоге преступнику не достались, они так и остались в банкомате. Пострадавших в результате подрыва нет.

В пресс-службе банка «Фонтанке» заявили, что отделение работает в обычном режиме. Пока для посетителей закрыта только зона, которая получила повреждения во время происшествия.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются. В региональном главке МВД изданию подтвердили, что проверка продолжается. Уголовное дело пока не возбудили.