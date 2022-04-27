Мужчина устроил стрельбу во дворе дома в Челябинске

Житель Златоуста Челябинской области устроил стрельбу. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Задерживать злоумышленника пришлось с помощью сотрудников спецназа ФСБ. Как сообщил источник, оружие стрелка было похоже на автомат.

«Выстрелы звучали в ночь на 24 апреля во дворе дома на 40-летия Победы, в полицию обратились очевидцы, услышавшие автоматную очередь. Мужчина сначала ходил и стрелял по улице, затем зашел в подъезд», — сообщил источник.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство с применением оружия», передали «Дни.ру».