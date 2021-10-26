Мужчина устроил стрельбу в Выборге

Перестрелка произошла в клубе «Премиум» в Выборге. В результате пострадали два посетителя. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник.

Наряд полиции задержал 22-летнего подозреваемого. По версии следователей, молодой человек ввязался в конфликт с двумя другими посетителями бара, после чего открыл стрельбу.

Двое пострадавших покинули клуб в удовлетворительном состоянии. Полицейские составили протокол об административном нарушении. В пресс-службе ГУ МВД заявили, что на данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.