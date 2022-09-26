Мужчина устроил стрельбу в военкомате в Усть-Илимске и ранил военкома | 360°

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Мужчина устроил стрельбу в военкомате в Усть-Илимске и ранил военкома

Губернатор Иркутской области Кобзев: неизвестный открыл огонь в военкомате в Усть-Илимске

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В Иркутской области мужчина устроил стрельбу в военкомате в городе Усть-Илимск. По предварительным данным, он ранил военкома. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

«Военком Александр Е. находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Врачи борются за его жизнь», — написал глава региона в Telegram-канале.

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Он отметил, что стрелка задержали, он обязательно будет наказан.

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«В голове не укладывается произошедшее. Мне стыдно, что подобное происходит в то время, когда мы, наоборот, должны быть едины. Должны бороться не друг с другом, а против реальных угроз», — подчеркнул Кобзев.

По информации Telegram-канала Baza, стрелком оказался безработный 25-летний местный житель. Мотивы его поступка выясняют силовики, назначена психолого-психиатическая экспертиза.

Мэр Усть-Илимского района Яков Макаров подтвердил ТАСС, что стрельба произошла в местном военкомате, стрелявший задержан.

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