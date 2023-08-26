26 августа 2023, 17:30
Мужчина устроил стрельбу в Подольске
МВД России: один человек пострадал при стрельбе в Подольске
Мужчина открыл огонь в Подольске, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
Жители одного из домов на Тепличной улице 26 августа услышали похожие на стрельбу звуки. По предварительным данным, между двумя мужчинами произошла потасовка, в ходе которой один из них выстрелил из травматического пистолета. Пострадавшего доставили в больницу с телесными повреждениями.
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«В результате проведенных мероприятий подозреваемый в совершении противоправного деяния доставлен полицейскими в отдел для дальнейшего разбирательства», — рассказали в полиции.
Сотрудники МВД установят обстоятельства случившегося.
Днем 24 августа один человек получил ранения при стрельбе на автовокзале в Хабаровске. Сообщалось, что огонь открыли силовики из-за убегавшего от рейда мужчины.
Подольск
Стрельба
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