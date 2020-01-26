Мужчина устроил стрельбу в Нижневартовске. Полицию обвинили в бездействии

Владелец камер выложил записи в Сеть и обратился в правоохранительные органы. Во время самой разборки несколько местных жителей позвонили в полицию. Как рассказали «360» в пресс-службе регионального главка МВД, о драке в дежурную часть сообщили ночью 26 января.

«Когда наряды приехали (по адресу — прим. ред.), драки не было. Сообщение не подтвердилось. Ни свидетелей, ни очевидцев — не было никого. Владелец камер просмотрел днем записи и увидел, что мужчина неизвестный из предмета похожего на автомат, возможно это ружье „Сайга“, еще не установлено достоверно, стреляет в каком-то неизвестном направлении», — сообщили в полиции.

Полиция начала проверку после сообщения владельца камер и обращений в соцсетях. Также устанавливает личность стрелка. Как ранее сообщил Telegram-канал Baza со ссылкой на очевидцев, полиция отреагировала на звонки и драке и стрельбе не сразу, так как «не было экипажей».